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كوريا الشمالية تنجح في اختبار محرك صاروخ جديد أسرع من الصوت

3/20/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- كشفت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بأن كيم أشرف على الاختبار الذي أجرته إدارة الصواريخ الكورية الشمالية في اليوم السابق بقاعدة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية.
وقالت الوكالة: "قال الرفيق كيم جونغ أون، إن القيمة الاستراتيجية العسكرية لنظام الأسلحة هذا تحظى بالتقدير بقدر أهمية الصاروخ الباليستي العابر للقارات من البيئة الأمنية لدولتنا والطلب العملياتي للجيش الشعبي والأعداء يعرفون ذلك بشكل أفضل".
وجاء الاختبار بعد يوم واحد فقط من إجراء كوريا الشمالية تدريبات إطلاق قذائف تتضمن قاذفات صواريخ متعددة ضخمة.

روسيا اليوم

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