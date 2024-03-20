كندا توقف تصدير الأسلحة إلى اسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن مصدر حكومي كندي، مساء أمس الثلاثاء، أن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن قدّمت مجموعة من المحامين الكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون الكندي والدولي.



وبحسب واشنطن تايمز، أضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل منذ كانون الثاني 2024.



وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات اسلحة بقيمة 26 مليون دولار عام 2021، ما يضع إسرائيل في قائمة أكبر 10 دول او كيانات تستورد الأسلحة الكندية.



وأصدر البرلمان الكندي الاثنين قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

