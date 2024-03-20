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المحكمة الأميركية العليا ترفع تعليقها لقانون الهجرة المُقرّ في ولاية تكساس

3/20/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفعت المحكمة الفيدرالية الأميركية العليا , مساء الثلاثاء , تعليقها لقانون مثير للجدل ، أقرّته ولاية تكساس ، من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من اعتقال وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك ، بحسب واشنطن تايمز .
وتتيح خطوة المحكمة ذات الغالبية المحافظة، دخول القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ ، واختصارا "اس بي 4"، حيّز التنفيذ مع مواصلة محاكم أدنى النظر في النزاع القانوني.
وكان قاض فدرالي قد علّق القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس ، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي"، لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.
يذكر أن و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية.













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