Wednesday, 20 March 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوريل يكشف عن اقتراح حول طريقة التصرف بأصول روسيا المجمدة

3/20/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مفوض الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل إنه يعتزم اقتراح توظيف 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، و10% لتمويل تصنيع أسلحة أوروبية لها.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن بوريل قوله: "سيكون هناك اقتراح ملموس يوم الأربعاء".

ويقترح بوريل أيضا تحويل نسبة الـ10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في زيادة إمكانات صناعة الدفاع الأوكرانية.
وأشار إلى أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارها لهذه التدابير.
كما أعلن بوريل مؤخرا عن دعم واسع النطاق من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
من جهتها، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي أعد مشروع قانون يسمح باستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا اعتبارا من يوليو 2024 على أدنى تقدير.
ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتخصيص حوالي 3 مليارات يورو سنويا لتلبية احتياجات أوكرانيا.
وتتطلب الموافقة على مثل هذه التدابير موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

روسيا اليوم

MENAFN20032024000208011052ID1107998961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث