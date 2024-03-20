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السعودية.. إحباط تهريب 2.4 مليون قرص مخدر في شحنة أسمدة

3/20/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب أكثر من 2.4 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر في شحنة أسمدة وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي.
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، مروان الحازمي، بأن "المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (2,465,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر داخل شحنة أسمدة زراعية عبر ميناء جدة الإسلامي".
وأضاف أنه "بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تم القبض على مستقبلي الشحنة، بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وهم: مقيم من الجنسية السورية، ووافدان نازحان ومواطنان، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

روسيا اليوم

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