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فيديو - تكدس جثامين الشهداء في المستشفى إثر مجزرة النصيرات

3/20/2024 3:10:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو وثقه صحفي فلسطيني تكدس جثامين شهداء داخل وخارج ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي على منازل سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم.


وقال مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم إن حصيلة قصف منزل بمخيم النصيرات ارتفعت إلى 27 شهيدا، معظمهم من النازحين.


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