فيديو - تكدس جثامين الشهداء في المستشفى إثر مجزرة النصيرات

فيديو - تكدس جثامين الشهداء في المستشفى إثر مجزرة النصيرات
التاريخ
3/20/2024 3:10:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو وثقه صحفي فلسطيني تكدس جثامين شهداء داخل وخارج ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى شهداء الأقصى إثر القصف الإسرائيلي على منازل سكنية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة فجر اليوم.
وقال مراسل الجزيرة في وقت سابق اليوم إن حصيلة قصف منزل بمخيم النصيرات ارتفعت إلى 27 شهيدا، معظمهم من النازحين.
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