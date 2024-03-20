المصفاة: تعبئة نحو 961 ألف أسطوانة غاز في أول اسبوع من رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

قال الناطق الاعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر بشايرة ان عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث، في أول أسبوع من شهر رمضان بلغت حوالي 961224 أسطوانة.

واكد بشايرة لـ " الوكيل الإخباري" توفر مخزون آمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة، وأن الشركة قادرة على تلبية حاجة السوق من الغاز.

يشار الى انه ترافق مع الاسبوع الاول من رمضان منخفض جوي ماطر لا زال يؤثر على المملكة وانخفضت فيه درجات الحرارة بشكل ملموس.

