المصفاة: تعبئة نحو 961 ألف أسطوانة غاز في أول اسبوع من رمضان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات
قال الناطق الاعلامي باسم شركة مصفاة البترول الأردنية حيدر بشايرة ان عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث، في أول أسبوع من شهر رمضان بلغت حوالي 961224 أسطوانة.
واكد بشايرة لـ " الوكيل الإخباري" توفر مخزون آمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة، وأن الشركة قادرة على تلبية حاجة السوق من الغاز.
يشار الى انه ترافق مع الاسبوع الاول من رمضان منخفض جوي ماطر لا زال يؤثر على المملكة وانخفضت فيه درجات الحرارة بشكل ملموس.
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