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ارتفاع صادرات النفط الروسي إلى الصين 13% خلال شهرين

3/20/2024 3:09:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- صدّرت روسيا 17.72 مليون طن من النفط إلى الصين خلال يناير وفبراير الماضيين بزيادة 13% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتحتفظ روسيا بموقع المورّد الأول للصين في حوامل الطاقة.
وبلغت قيمة الصادرات في الشهرين الأولين من العام 9.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.87% على أساس سنوي.

وتحتل السعودية المركز الثاني من حيث الإمدادات إلى الصين بواقع 13.49 مليون طن مقابل 8.2 مليار دولار، يليها العراق بـ10.14 مليون طن مقابل 5.8 مليار دولار.
وفي الاجتماع العشرين للجنة الحكومية الروسية الصينية للتعاون في مجال الطاقة في ديسمبر 2023، قال نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، دينغ شيويه شيانغ، إن بلاده مستعدة لزيادة استيراد حوامل الطاقة الروسية، وتعزيز التفاعل في مجالات جديدة وتعميق الشراكة الشاملة في هذا المجال.

روسيا اليوم

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