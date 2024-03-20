بنك اليابان ينهي سياسة الفائدة السلبية ويركز على نمو الرواتب

(MENAFN
) اتخذ بنك اليابان قرارًا هامًا يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس، بالإعلان عن نهاية سياسة الفائدة السلبية واختيار زيادة سعر الفائدة الرئيسي، ويشكل هذا الإجراء تحولًا عن موقفه السابق، حيث كان آخر بنك مركزي في العالم يعتمد سياسة الفائدة السلبية، وقد دفع القرار بالارتفاع الأخير في الأجور المسجلة داخل البلاد.
كما استخدم بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية منذ عام 2016، في محاولاته لتحفيز النشاط الاقتصادي ومكافحة التضخم المنخفض بشكل مستمر، ومع ظهور ترابط إيجابي أكثر بين الأجور والتضخم، اختار البنك التحول بعيدًا عن نهجه المتساهل، ووصف الاقتصادي توم كيني، في تواصله مع بنك أي إن زد، هذا التغيير بأنه "عصر جديد" لبنك اليابان، الذي اعتمد موقفًا متساهلاً منذ عام 2013، وينطوي القرار على تحديد سعر الفائدة للقروض القصيرة الأجل في نطاق من الصفر إلى 0.1 بالمئة، متخليًا عن النطاق السابق من -0.1 في المئة إلى صفر.
كذلك أوضح البنك أن هذا السعر الفائدة الأساسي للقروض بين البنوك سيكون الآن "الأداة الرئيسية" في المستقبل، وأكد حاكم البنك كازو أويدا خلال مؤتمر صحفي في طوكيو أن هذا التعديل يمثل عودة إلى "السياسة النقدية العادية"، ولكنه أكد عزم البنك على تجنب تنفيذ زيادات سريعة في أسعار الفائدة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ظروف مالية مواتية في ظل النشاط الاقتصادي الحالي وتوقعات الأسعار في اليابان، ويعكس النهج الحذر للبنك التزامه بضمان الاستقرار في ظل التطورات المتغيرة للمشهد الاقتصادي.
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