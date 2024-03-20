أضرب عن الطعام لأجل أطفال غزة.. مسؤول أممي يتهم أمن المنظمة بالاعتداء عليه

أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة كان قد بدأ إضرابا عن الطعام دعما لأطفال غزة، أن أفراد أمن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتدوا عليه، وهو ما نفته المنظمة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المسؤول سقط أثناء مقاومته بالقوة محاولة إخراجه من المبنى بعد رفض طلبه بالتظاهر هناك.

وبدأ برونو دونات، وهو موظف كبير في الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة يبلغ من العمر 54 عاما ويحمل الجنسية الأمريكية وجنسية موريشيوس، إضرابا عن الطعام في الأول من مارس دعما لأطفال غزة.

وأوقف دونات إضرابه عن الطعام، الثلاثاء، قائلا إنه عانى من آلام وقيء عقب الحادث.

وقال إنه مُنع من الدخول عندما حاول دخول المبنى للقاء زميل له في وقت متأخر من الاثنين.

وأضاف لرويترز "لقد سحبوني للخارج.. وفي الخارج، ألقى بي رجل الأمن على الأرض واصطدم رأسي بالرصيف".

وذكر أن الحادث تسبب في نزيف وأظهر لرويترز صورة لإصابة في مؤخرة رأسه قال إنها تسببت في نقله إلى المستشفى.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمن طلب مرارا من دونات المغادرة وإنه رفض حتى وقت إغلاق المبنى.

ويسعى دونات إلى لفت انتباه العالم إلى آلاف الأطفال الذين قتلوا في غزة في الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

كما دعا إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، ومن بينهم أطفال.





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