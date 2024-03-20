تغريم 10 شركات في كوريا الجنوبية باعت سيارات دون مستوى معايير السلامة

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء فرض غرامات إجمالية بقيمة 3ر10 مليارات وون (6ر7 ملايين دولار) على 10 شركات تصنيع سيارات أجنبية ومحلية لبيع سيارات ذات معايير سلامة دون المستوى.

ومن بين تلك الشركات، كانت هناك تسع شركات أجنبية، بما في ذلك مجموعة فولكس فاجن كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، وفورد للمبيعات والخدمات كوريا، وبورشه كوريا، وبي إم دبليو كوريا، في حين أن شركة هيونداي موتور كانت الشركة الكورية الجنوبية الوحيدة على القائمة، وفقا لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن الوزارة القول إن الغرامات استندت إلى إجراءات تصحيحية ضد الأجزاء المعيبة من نماذج الشركات في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي.

وتعرضت مجموعة فولكس فاجن كوريا لأكبر غرامة قدرها 5ر3 مليارات وون، تليها شركة مرسيدس-بنز كوريا بـ 5ر2 مليار وون. وفُرضت غرامة بقيمة مليار وون على كل من فورد كوريا للمبيعات والخدمات وبورشه كوريا.

وقالت الوزارة إنها فرضت أيضًا غرامات منفصلة تبلغ 39 مليون وون على خمس شركات وهي ستيلانتيس كوريا، ومرسيدس-بنز كوريا، ومجموعة فولكس فاجن كوريا، وفورد كوريا، وكيا لبيع السيارات دون تصحيح المكونات المعيبة.





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