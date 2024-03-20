إصابته بالخرف خفيفة.. نيجريرا يرفض الإدلاء بشهادته في قضية برشلونة

رفض خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، الإدلاء بشهادته في قضية الفساد التي تربطه ببرشلونة.

وظهرت تقارير خلال الأشهر الماضية، تفيد بدفع برشلونة للشركات التابعة لنيجريرا بين 7 و8 ملايين يورو على مدى 17 عامًا، وتم اتهام الطرفين بالرشوة والفساد.

ودعا قاضي المحكمة خواكين أجيري، نجيريرا للإدلاء بشهادته أمس الثلاثاء، لكن الرجل البالغ من العمر 78 عامًا، احتفظ بحقه في عدم الإدلاء بالشهادة، وفقًا لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وكان نجيريرا سابقًا غير قادر على الإدلاء بشهادته بسبب إصابته بالخرف، لكن بعد إجراء المزيد من الاختبارات الصحية، اعتبره الأطباء قادرًا، لأن إصابته بالخرف كانت خفيفة.

ونفى برشلونة تمامًا الاتهامات له بالرشوة والفساد، حيث ادعى النادي الكتالوني أن الأموال التي تم دفعها كانت من أجل الاستشارات والتقارير والاستكشافية للحكام.

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