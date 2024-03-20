إصابته بالخرف خفيفة.. نيجريرا يرفض الإدلاء بشهادته في قضية برشلونة

(MENAFN
- Al-Bayan)
رفض خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، الإدلاء بشهادته في قضية الفساد التي تربطه ببرشلونة.
وظهرت تقارير خلال الأشهر الماضية، تفيد بدفع برشلونة للشركات التابعة لنيجريرا بين 7 و8 ملايين يورو على مدى 17 عامًا، وتم اتهام الطرفين بالرشوة والفساد.
ودعا قاضي المحكمة خواكين أجيري، نجيريرا للإدلاء بشهادته أمس الثلاثاء، لكن الرجل البالغ من العمر 78 عامًا، احتفظ بحقه في عدم الإدلاء بالشهادة، وفقًا لصحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية.
وكان نجيريرا سابقًا غير قادر على الإدلاء بشهادته بسبب إصابته بالخرف، لكن بعد إجراء المزيد من الاختبارات الصحية، اعتبره الأطباء قادرًا، لأن إصابته بالخرف كانت خفيفة.
ونفى برشلونة تمامًا الاتهامات له بالرشوة والفساد، حيث ادعى النادي الكتالوني أن الأموال التي تم دفعها كانت من أجل الاستشارات والتقارير والاستكشافية للحكام.
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