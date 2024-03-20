العقارات التجارية الفاخرة في دبي تشهد ازدهاراً

أكدت شركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" التي تدير صندوق "الإمارات ريت"، أكبر صناديق الاستثمار العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، ازدهار قطاع العقارات التجارية في دبي بفضل ارتفاع الطلب.

ويشهد صندوق "الإمارات ريت" طلباً متنامياً على المساحات التجارية في برج "إندكس تاور" بمركز دبي المالي العالمي، والمكون من 80 طابقا، واستمر معدل الإشغال فيه خلال عام 2023 في الارتفاع ليصل إلى 82% خلال الربع الثالث من العام. وشهدت العائدات الإيجارية بالتزامن مع ذلك ارتفاعاً ملموساً أيضاً.

وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة": "هناك آليات مثيرة للاهتمام تعمل في السوق حالياً تتمثل بقوة الطلب على العقارات التجارية الفاخرة. لقد كانت حركة السوق خلال العام الماضي مدفوعة بالشركات التي تتطلع إلى استئجار مساحات مكتبية جديدة أو توسيع مساحاتها الحالية ولكن مع أخذ التكلفة بعين الاعتبار. أما الآن فإننا نشهد تفاؤلاً أكبر وتركيز الشركات على القيمة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في مكاتب راقية مثيرة للإعجاب توفر مزايا متعددة منها: المكان المناسب لدعوة العملاء لحضور الاجتماعات، والقرب من مقرات الشركات الإقليمية والعالمية الرئيسية، وموظفين أكثر سعادة وحماساً".

وأضاف ديلفو: "تريد جهات العمل من موظفيها قضاء المزيد من الوقت في المكاتب نظراً لإدراكها لقيمة التعاون وتعزيز التواصل بين أعضاء الفريق في العمل، وهو الأمر الذي يحصل عندما يعمل الجميع مع بعضهم في مكان واحد. كما تدرك الشركات بأن موظفيها لا يريدون قضاء 30 دقيقة في محاولة الوصول إلى موقف السيارات أو المشي لمسافة طويلة من أقرب محطة مترو، ويقدرُ الموظفون بعد وصولهم إلى المكتب وجودهم في مكان يعزز جودة حياتهم ويحفزهم على العمل. وعلى الرغم من صعوبة قياس هذه الأمور، لكن هذه الجوانب المعنوية تتسم بأهمية كبيرة لدى الموظفين".





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