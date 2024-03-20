«دبي لصناعات الطيران» تحصل على 420 مليون دولار من بنك التعمير الصيني

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران، توقيع صفقة جديدة للحصول على قرض غير مضمون بقيمة 420 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) وبنك التعمير الصيني - آسيا. وسيدعم القرض الاحتياجات التمويلية المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا الإعلان عن هذه الصفقة التي تعزز العلاقة المتينة أصلا مع فرع إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة عالميا في مركز دبي المالي العالمي. وسيهم القرض في تعزيز سيولتنا المتميزة التي وصلت إلى 4.1 مليارات دولار بنهاية 2023. ونتوجه بجزيل الشكر إلى فرع بنك التعمير الصيني في مركز دبي المالي العالمي وبنك التعمير الصيني - آسيا على دعمهما المستمر، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع البنك في المستقبل».

وقال يوان شينغروي، الرئيس التنفيذي الأول لدى بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي): «يسر فرع البنك في مركز دبي المالي العالمي التعاون مرة أخرى مع شركة دبي لصناعات الطيران، المؤسسة المرموقة عالميا في قطاع الطيران. ونحن ملتزمون بمقاربة تركز على العملاء والاستفادة من الأفضلية التنافسية لمجموعة بنك التعمير الصيني في السوق المالية كما نواصل السعي لتزويد شركة دبي لصناعات الطيران بمجموعة أكثر تنوعا من المنتجات والخدمات المالية».

وأكدت دافني وات، نائب الرئيس التنفيذي لدى بنك التعمير الصيني - آسيا: «تعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أهم الجهات الفاعلة في قطاع الطيران العالمي. ويشرفنا دعم الشركة كمنسق عالمي لهذه الصفقة التاريخية. ونتطلع إلى مواصلة الشراكة مع دبي لصناعات الطيران عن طريق حضورنا القوي ضمن قطاع الطيران وخبراتنا في سوق القروض المشتركة في هونغ كونغ».





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