بورصة دبي تعتزم بيع 27 مليون سهم من حصتها في ناسداك

أعلنت بورصة دبي المحدودة، الشركة القابضة لسوق دبي المالي وناسداك دبي، المملوكة من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «إي سي دي»، وأكبر مساهم منفرد في البورصة الأمريكية، عزمها بيع حوالي 26.96 مليون سهم من حصتها في ناسداك عن طريق طرح ثانوي.

وحددت ناسداك سعر الطرح المقدم من بورصة دبي عند 59 دولارا للسهم، وستحصل بورصة دبي على نحو 1.6 مليار دولار من بيع حصتها، وقد ترتفع إلى نحو 1.8 مليار دولار في حال الاكتتاب في الأسهم الإضافية.

وتخطط بورصة دبي للموافقة على حظر بيع الأسهم لمدة 18 شهراً، كما منحت المكتتبين خيارا مدته 30 يوماً لشراء ما يصل إلى 4 ملايين سهم إضافي.

وباستكمال الطرح، ستنخفض حصة بورصة دبي في ناسداك من 15.5 % إلى 10.8%، لتصبح ثاني أكبر مساهم في البورصة الأمريكية، في حين ستصبح شركة الأسهم الخاصة الأمريكية توما برافو أكبر مساهم بحصة نسبتها 12.5 %، ومن المتوقع إغلاق فترة الاكتتاب في الأسهم في 22 مارس 2024.

وقال عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي، إن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز هيكل رأس المال والسيولة داخل مجموعة بورصة دبي، مؤكدا أن البورصة لا تزال مساهمة على المدى الطويل في ناسداك.

وأضاف «إن العلاقة بين ناسداك وبورصة دبي متعددة الأوجه، وقد امتدت لسنوات عديدة. لم نكن مساهمين في ناسداك على مدار الستة عشر عامًا الماضية فحسب، بل تعد ناسداك أيضًا شريكاً رئيسياً في مجال التكنولوجيا والعلامة التجارية للمجموعة، ونحن نؤمن بالرؤية الإستراتيجية للشركة ونتطلع إلى استمرار العلاقة كشريك».

يذكر أن بورصة دبي حصلت على حصة في ناسداك كجزء من صفقة في 2008 استحوذت بموجبها ناسداك على شركة أو إم إكس السويدية.





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