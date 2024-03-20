تراجع البيتكوين يؤدي إلى سحب غير مسبوق من ثقة البيتكوين لدى "جرييسكيل"

(MENAFN
) انخفضت الأسواق الرقمية مؤخرًا، وخاصةً في عملة البيتكوين، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الانسحابات من ثقة البيتكوين التي تديرها "جرييسكيل"، وهي شركة بارزة في إدارة الأصول الرقمية، وتعمقت خسائر الصندوق منذ بدأ التداول في البورصة في وقت سابق من هذا العام، مما أثار قلق المستثمرين.
كما تُظهر بيانات بحث "بيت مكس" أن الانسحابات من صندوق "إي تي إف" لشركة جريسكيل وصلت إلى أعلى مستوى يومي يبلغ 642.5 مليون دولار يوم الاثنين الموافق 18 مارس، متزامنة مع انخفاض بنسبة أربعة في المئة في سعر البيتكوين، وشهدت العملة الرقمية انخفاضًا إضافيًا بنسبة اثنين في المئة بحلول منتصف نهار الثلاثاء قبل أن تتعافى من أدنى مستوياتها، وستتوفر معلومات حول الانسحابات اليومية في صباح يوم الأربعاء.
كذلك دفعت الانسحابات الكبيرة من صندوق إي تي إف لشركة جريسكيل يوم الاثنين إجمالي الانسحابات إلى حوالي 12 مليار دولار منذ 10 يناير، وعلى الرغم من ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 52 في المئة خلال هذه الفترة، انخفضت أصول الصندوق إلى 27.2 مليار دولار، مقارنة بـ 29 مليار دولار في اليوم الأول لتداول الصناديق المتداولة حديثًا، ولم ترد جريسكسل بعد على الاستفسارات بشأن الانسحابات، ومع ذلك، أشار مايكل سوننشاين، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه كان يتوقع الانسحابات، ونسب سوننشاين الانسحابات إلى عمليات بيع أو تصفية مرتبطة بالتحكيم من قبل مدراء الافلاس لعملاق تبادل العملات الرقمية السابق "إف تي إكس".
في حين تسلط الانسحابات الكبيرة من ثقة البيتكوين لدى جريسكسل الضوء على التقلبات وعدم اليقين المتزايد في سوق العملات الرقمية، وبينما يقوم المستثمرون بالتنقل في هذه التحديات، يتم مراقبة تأثير مثل هذه الحركات على الصناديق والأدوات الاستثمارية ذات الصلة عن كثب، ويشكلون السرد الأوسع حول إدارة الأصول الرقمية.
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