البنوك المركزية تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي مع بيانات المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ

(MENAFN
) في يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس، أعلنت البنوك المركزية اعتمادها على التقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات لتقييم المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، ويمثل هذا التطور تقدمًا ملحوظًا، خاصة مع توقعات زيادة إفصاحات البنوك والشركات، وأعلن بنك التسوية الدولي، بالإضافة إلى البنوك المركزية في إسبانيا وألمانيا والبنك المركزي الأوروبي، اعتمادها لمشروع "غايا" للذكاء الاصطناعي، وتتمحور هذه المبادرة حول فحص الإفصاحات الشركاتية المتعلقة بانبعاثات الكربون وإصدار السندات الخضراء والتعهدات نحو تحقيق الصفر في الانبعاثات الكربونية.
كما تعترف السلطات الرقابية المسؤولة عن البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول بأهمية البيانات عالية الجودة في تقييم تأثير تغير المناخ على المؤسسات المالية، ومع ذلك، تواجه تحديات في جمع المعلومات ذات الصلة، التي غالبًا ما تكون منتشرة في التقارير السنوية بأشكال مختلفة، وتفتقر إلى إطار تقريري موحد، وأبرزت البنوك المركزية قدرة "غايا" على التعامل مع الاختلافات في التعاريف وإطارات الإفصاح في مختلف الاختصاصات، مما يعزز الشفافية ويسهل المقارنة بين المؤشرات المرتبطة بالمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
وفي بيان مشترك، أكدت البنوك المركزية الإمكانات التحولية للذكاء الاصطناعي في معالجة المخاطر المالية المرتبطة بتغير المناخ، ويمثل استخدام غايا خطوة كبيرة نحو استغلال التكنولوجيا لتبسيط عملية جمع البيانات وتحسين دقتها وسهولة الوصول إليها وهي مهمة لاتخاذ قرارات مستنيرة، ومع استمرار تأثير تغير المناخ على المشاهد الاقتصادية العالمية، يؤكد اعتماد أساليب مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي التزام البنوك المركزية بضمان متانة واستقرار النظم المالية في مواجهة التحديات البيئية المتطورة.
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