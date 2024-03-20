أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر وسط التوترات الجيوسياسية

(MENAFN
) ظلت أسعار النفط مستقرة تقريبًا قرب أعلى مستوياتها خلال أربعة أشهر وسط التوترات الجيوسياسية، مع تزايد المخاوف بشأن زيادة صادرات روسيا في ظل الهجمات المتواصلة على مصافي أوكرانيا، وشهدت عقود النفط الخام لبرنت لتسليم شهر مايو ارتفاعًا طفيفًا بقيمة عشر سنتات إلى 86.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي لوسط تكساس الغربي بمقدار 12 سنتًا إلى 82.28 دولار، ومع ذلك، شهدت عقود النفط الخام الأمريكي لشهر أبريل، التي تنتهي اليوم الأربعاء بتاريخ 20 مارس، انخفاضًا طفيفًا بمقدار 13 سنتًا إلى 82.85 دولار.
والارتفاع الأخير في أسعار النفط هو نتيجة مختلفة العوامل، بما في ذلك تقليل صادرات النفط الخام من منتجين رئيسيين مثل السعودية والعراق، جنبًا إلى جنب مع إشارات الطلب القوي والنمو الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، وهذه التطورات دعمت الثقة في السوق، مدفوعة بالتالي النفط الخام لبرنت والنفط الخام لوسط تكساس الغربي إلى أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر في جلسة التداول السابقة.
كما قدمت المفاجآت الإيجابية في بيانات الطلب على النفط، بالإضافة إلى قرار تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قبل أوبك+ حتى نهاية يونيو، دعمًا كبيرًا لأسعار النفط وفقًا لجيوفاني ستانوفو، محلل في يو بي إس، ويتوقع ستانوفو أن يتراوح سعر النفط الخام لبرنت في نطاق 80 إلى 90 دولار للبرميل طوال العام، مع توقعات بالوصول إلى 86 دولار للبرميل بحلول نهاية يونيو، وعلى الرغم من التقلبات المحتملة بسبب التوترات الجيوسياسية وديناميات السوق، إلا أن التوقعات العامة تبقى إيجابية، مدعومة بالجهود المستمرة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمية للنفط.
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