البرازيل تحقق في زيادة مُبلغ عنها في البضائع الصناعية الصينية وسط تحديات اقتصادية

(MENAFN
) وزارة الصناعة في البرازيل تحقق في اتهامات بتدفق البضائع الصناعية الصينية على أسواقها المحلية، وسط مخاوف من ارتفاع الواردات الرخيصة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ,خلال النصف الأخير من العام الماضي، قامت الوزارة بإطلاق ما لا يقل عن ستة تحقيقات في منتجات مختلفة مثل صفائح الصلب، والصلب المطلي، والمواد الكيميائية، والإطارات، استجابة لطلبات من جمعيات صناعية محلية.
كما تتماشى خطوات البرازيل مع زيادة نشاط التصدير من الصين على نطاق عالمي، وتواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تحديات تتعلق بفائض القدرة الإنتاجية في ظل تباطؤ في قطاع العقارات وطلب محلي ضعيف، ورداً على ذلك، توجهت الصين بالاستثمارات إلى قطاعات متقدمة، مركزة بشكل خاص على مجالات مثل الطاقة الشمسية، والمركبات الكهربائية، وتقنية البطاريات.
وليست البرازيل وحدها في مواجهة زيادة في الصادرات الصينية، فقد شهدت دول أخرى مثل فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا زيادات كبيرة في واردات الصلب الصيني خلال الأشهر الأخيرة، وأدى هذا الارتفاع في الصادرات من الصين إلى اتخاذ أسواق متقدمة لإجراءات أوسع، وعلى سبيل المثال، قامت الاتحاد الأوروبي بإطلاق تحقيق استهدف الدعم المالي للمركبات الكهربائية الصينية، في حين أعربت إدارة بايدن في الولايات المتحدة عن مخاوف بشأن الآثار الأمنية لواردات السيارات الصينية.
كذلك نمت الصادرات الصينية بنسبة 7.1 بالمئة في الشهرين الأولين من العام، متجاوزة بذلك معدل نمو الواردات بفارق كبير، وأثارت هذه الاتجاهات تكهنات حول تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأقوى الاقتصادات العالمية، وأشارت مجموعة نومورا الدولية للخدمات المالية إلى احتمال زيادة التوترات نتيجة للاستمرار في انخفاض أسعار الصادرات الصينية، مشيرة إلى التحديات المحتملة في العلاقات التجارية المستقبلية.
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