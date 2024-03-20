سياسة الصناعة في الولايات المتحدة تتطور لمواجهة التحديات الحديثة

(MENAFN
) بالرغم من بعض الاعتقادات، فإن مفهوم الاستراتيجية الصناعية في الولايات المتحدة ليس بهذا الانتشار الواسع الذي قد تشير الشائعات إليه، ومع ذلك، أكدت إدارة الرئيس بايدن دور الحكومة في الاقتصاد الأمريكي بطريقة لم تشهدها منذ عقود، ,يشمل هذا التركيز المجدد دعم الجهود لإحياء الصناعة، وتعزيز القطاعات الرئيسية، وتمكين النقابات العمالية، وإعادة تقييم ديناميات التجارة، وتعزيز سياسات المنافسة.
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تمثل تغييراً كبيراً، إلا أنها تتكون من سياسات فردية بدلاً من إعادة هيكلة شاملة للإطار الاقتصادي، وحدث تحول ملحوظ في التفكير، خاصة بين اليسار السياسي، وإلى حد أقل، بين الأوساط اليمينية، واتخذ كلا طرفي الطيف السياسي إجراءات مثل الرسوم الجمركية، والمساعدة المالية، وغيرها من أشكال التدخل الحكومي، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، من الواضح أن الحكومة ستكون لها تأثير أكبر في الشؤون الاقتصادية.
في حين يكمن جوهر السياسة الصناعية في النتائج الملموسة في العالم الحقيقي، ويشمل ذلك الأهداف مثل إعادة توازن الاستهلاك والإنتاج، وتقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وتنمية قوة عمل تنافسية عالمياً، والعثور على توازن حساس بين الابتكار والتنظيم، وتحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً قوياً بين أصحاب المصلحة المختلفين، بما في ذلك الشركات، والعمال، والمؤسسات التعليمية، والمجتمع المدني، وهيئات الحكومة على مستويات مختلفة.
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