البنك الدولي يؤكد أهمية الحصول على تمويل غير مسبوق لمعالجة تحديات الديون والمناخ

(MENAFN
) يطلق البنك الدولي مبادرة رئيسية لتأمين تمويل قياسي الكسر مستهدفًا التصدي للقضايا المتقاطعة لأزمات الديون المتزايدة والحاجة العاجلة للعمل المناخي، وأكد ديرك رينيرمان، مدير تعبئة الموارد في البنك، أهمية هذا الجهد، مشيرًا إلى أن الجمعية الدولية للتنمية تحتاج "إلى أكبر تجديد لمواردها على الإطلاق"، وهذا الجهد أساسي لتوفير قروض ومنح ميسورة التكلفة لـ 75 دولة نامية.
وعلى الرغم من عدم تحديد رينيرمان هدفًا دقيقًا لجمع التبرعات، نجحت الجمعية الدولية للتنمية في تأمين 23.5 مليار دولار من الدول المانحة خلال دورة التمويل الأخيرة في عام 2021، وباستغلال أسواق رأس المال، تم تعزيز هذا المبلغ إلى 93 مليار دولار، ومع ذلك، فإن تلبية المطالبات المتزايدة الناجمة عن أزمات الديون السيادية والنفقات المتعلقة بالمناخ يتطلب زيادات أكبر في تمويل التنمية.
كذلك يؤكد الخبراء على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار في ظل هذه التحديات، وتتربص أزمات الديون السيادية، وتتزايد تكاليف التصدي لتغير المناخ، ومع ذلك، تواجه الدول المانحة الرئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قيودًا على قدرتها على تقديم مبالغ كبيرة بسبب عوامل مثل الانتخابات وتقلص الميزانيات المساعداتية.
في حين يشير تشارلز كيني، الباحث كبير في مركز البحوث للتنمية العالمية، إلى التعقيدات التي تواجهها الدول المانحة التقليدية، مشيرًا إلى أن "بعض أكبر المانحين التقليديين لديهم قيود تجعل من الصعب عليهم تقديم مبالغ أكبر" للجمعية الدولية للتنمية، وعلى الرغم من هذه العقبات، تظل الجمعية الدولية للتنمية حجر الزاوية في جهود العالم للتخفيف من الفقر العالمي، حيث حظيت بالثناء على فعاليتها في تقديم المساعدات، وقد تعززت سمعتها كلاعب أساسي في مكافحة الفقر العالمي بفضل قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال، وتحقيق أرباح سنوية مضاعفة، وتوفير تمويل للدول الفقيرة بشروط تنازلية، ومع إجمالي الأصول البالغ 235 مليار دولار، فإن دور الجمعية الدولية للتنمية في تعبئة الموارد للتنمية يظل أساسيًا.
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