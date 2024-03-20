Wednesday, 20 March 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل وإصابة 51 شخصاً في حادث سير داخل نفق في الصين

3/20/2024 2:13:25 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأربعاء أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في حادث اصطدام حافلة داخل نفق في شمال الصين.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية في مقاطعة شانشي أن الحادث وقع قرابة الساعة 2,30 ظهرا بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) الثلاثاء.

وأورد التقرير أن الحافلة التي كانت تقل 51 شخصا اصطدمت بالجدار الداخلي للنفق.

وأكدت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء حصيلة القتلى والجرحى في تقرير منفصل، دون تقديم تفاصيل عن خطورة حالة المصابين.

وأشارت شينخوا إلى أن تحقيقا بدأ في سبب الحادث.

وتعد حوادث الطرق شائعة في الصين بسبب عدم وجود ضوابط صارمة للسلامة.

وفي فبراير العام الماضي، قُتل 16 شخصا وأصيب العشرات في حادث تصادم في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وقبل ذلك بشهر، لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث سير في مقاطعة جيانغشي الشرقية.


MENAFN20032024000110011019ID1107998827

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث