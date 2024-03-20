مقتل وإصابة 51 شخصاً في حادث سير داخل نفق في الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأربعاء أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في حادث اصطدام حافلة داخل نفق في شمال الصين.
ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية في مقاطعة شانشي أن الحادث وقع قرابة الساعة 2,30 ظهرا بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) الثلاثاء.
وأورد التقرير أن الحافلة التي كانت تقل 51 شخصا اصطدمت بالجدار الداخلي للنفق.
وأكدت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء حصيلة القتلى والجرحى في تقرير منفصل، دون تقديم تفاصيل عن خطورة حالة المصابين.
وأشارت شينخوا إلى أن تحقيقا بدأ في سبب الحادث.
وتعد حوادث الطرق شائعة في الصين بسبب عدم وجود ضوابط صارمة للسلامة.
وفي فبراير العام الماضي، قُتل 16 شخصا وأصيب العشرات في حادث تصادم في مقاطعة هونان بوسط الصين.
وقبل ذلك بشهر، لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث سير في مقاطعة جيانغشي الشرقية.
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