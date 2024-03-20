مقتل وإصابة 51 شخصاً في حادث سير داخل نفق في الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية اليوم الأربعاء أن 14 شخصا قتلوا وأصيب 37 آخرون في حادث اصطدام حافلة داخل نفق في شمال الصين.

ونقلت قناة "سي سي تي في" الحكومية عن السلطات المحلية في مقاطعة شانشي أن الحادث وقع قرابة الساعة 2,30 ظهرا بالتوقيت المحلي (06,30 ت غ) الثلاثاء.

وأورد التقرير أن الحافلة التي كانت تقل 51 شخصا اصطدمت بالجدار الداخلي للنفق.

وأكدت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء حصيلة القتلى والجرحى في تقرير منفصل، دون تقديم تفاصيل عن خطورة حالة المصابين.

وأشارت شينخوا إلى أن تحقيقا بدأ في سبب الحادث.

وتعد حوادث الطرق شائعة في الصين بسبب عدم وجود ضوابط صارمة للسلامة.

وفي فبراير العام الماضي، قُتل 16 شخصا وأصيب العشرات في حادث تصادم في مقاطعة هونان بوسط الصين.

وقبل ذلك بشهر، لقي 19 شخصا مصرعهم وأصيب 20 آخرون في حادث سير في مقاطعة جيانغشي الشرقية.



