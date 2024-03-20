مقتل 27 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

قتل 27 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن " 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات".

وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف كذلك منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وفا.





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