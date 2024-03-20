مقتل 27 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 27 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن " 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات".
وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف كذلك منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.
كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب وفا.
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