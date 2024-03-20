النفط يتراجع عن أعلى مستوى في عدة أشهر متأثراً بارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء متأثرة بارتفاع الدولار الذي ساهم في كبح شهية المستثمرين خاصة بعد ارتفاع الخامين القياسيين إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر خلال الجلستين الماضيتين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 87.19 دولارا للبرميل بحلول الساعة 01.04 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل، والتي تنتهي عند تسوية يوم الأربعاء، 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.12 دولار للبرميل.

وصعد الدولار للجلسة الخامسة على التوالي بعد صدور بيانات أشارت إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي مما أثر على معنويات المشترين الآسيويين. وتجعل قوة الدولار النفط أكثر كلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى مما يضعف الطلب.

وفي الجلسة السابقة، سجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أواخر أكتوبر مع تقييم المتعاملين لتأثير الهجمات الأخيرة التي شنتها أوكرانيا على مصافي التكرير الروسية على إمدادات النفط العالمية. وقالت مصادر تجارية لرويترز أمس الثلاثاء إن انخفاض طاقة التكرير الروسية نتيجة الضربات أدى إلى زيادة صادرات الخام من البلاد.

وأضافت المصادر أن صادرات النفط من الموانئ الغربية لروسيا ستزيد بنحو 260 ألف برميل يوميا في مارس فوق الخطة الشهرية الأولية المقررة بما يصل إلى 2.22 مليون برميل يوميا.

وذكرت مصادر نقلا عن معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير. وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ارتفاع المخزونات بنحو عشرة آلاف برميل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أيضا أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز