كاميرون: الهدنة في غزة ضرورية لكن يجب الوفاء بعدة شروط

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأربعاء أن وقف القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) أمر ضروري للسماح بإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة لكنه أكد أنه هناك حاجة أولا إلى استيفاء الكثير من الشروط من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وقال كاميرون لرويترز في مقابلة خلال زيارة لتايلاند "ما يجب أن نحاول القيام به بشكل حاسم هو تحويل هذا التوقف إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار."

وأضاف "لن نفعل ذلك إلا إذا تم استيفاء مجموعة كبيرة من الشروط... علينا إخراج قادة حماس من غزة، وعلينا تفكيك البنية التحتية الإرهابية".





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