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الحزن يخيم على جامعة البلقاء التطبيقية

3/20/2024 2:06:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني وعميد كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستاذ الدكتور عبدالودود مصلح واسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة الدكتور محمد فوزي الحنيطي/ الأستاذ المشارك في كلية الأمير عبدالله بن غازي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقالت الجامعة في منشور لها عبر صفحتها على الفيسبوك إن الدكتور الحنيطي توفي أثر حادث سير مؤسف .


وتابعت "سائلين المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء."


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