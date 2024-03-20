وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين- تفاصيل

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين- تفاصيل
التاريخ
3/20/2024 2:06:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت عدد من المؤسسات الرسمية عن وظائف شاغرة.
كما دعت مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية وللتعيين.
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