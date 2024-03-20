خلال تواجده في البيت الأبيض .. رئيس وزراء أيرلندا يفاجئ بايدن بدعم صريح لغزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ألقى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، كلمة لافتة خلال حفل استقبال في البيت الأبيض قارن فيها الأحداث في قطاع غزة بماضي أيرلندا، وتضمنت عتابا للرئيس الأميركي جو بايدن ذي الأصول الأيرلندية.



واستضاف بايدن رئيس الوزراء الأيرلندي فارادكار في حفل الاستقبال السنوي بمناسبة عيد القديس باتريك في البيت الأبيض.



وفي كلمته، أشار فارادكار إلى أن سبب تعاطف الأيرلنديين مع الشعب الفلسطيني هو أن أهل غزة يعانون آلاما مشابهة لتلك التي عاشوها في الماضي.



وقارن فارادكار المأساة الإنسانية في غزة بما حدث أثناء فترة استعمار بلاده وعاتب الرئيس الأميركي قائلا "يمكننا أن نرى تاريخنا في عيونهم".



وقال فارادكار "عندما أسافر حول العالم، يسألني القادة في كثير من الأحيان لماذا يتعاطف الأيرلنديون مع الشعب الفلسطيني؟ الإجابة بسيطة، فنحن نرى تاريخنا في عيونهم. التهجير، والتشريد، وسلبهم أملاكهم، وعدم قبول هويتهم الوطنية، والهجرة القسرية، والتمييز وقصة الجوع".



وشدد فارادكار على أن أيرلندا هي إحدى الدول الأوروبية التي تعارض الهجمات الإسرائيلية على غزة، ولفت إلى أن الأيرلنديين "يشعرون بقلق عميق إزاء الكارثة في غزة".



وذكر رئيس الوزراء الأيرلندي بايدن بابنه الذي حارب في العراق والدعم الأميركي لأوكرانيا من أجل الديمقراطية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لديها القدرة على إحلال السلام في الشرق الأوسط.

