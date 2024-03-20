صور - الضباب يلف عمّان مع ساعات الفجر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء.
وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها البيادر وصويلح وشارع مكة.
وتأثرت المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس، وكانت الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في اغلب المناطق تكون غزيرة على فترات.
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