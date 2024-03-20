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صور - الضباب يلف عمّان مع ساعات الفجر

3/20/2024 1:08:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - لف ضباب كثيف مناطق واسعة في العاصمة عمّان مع ساعات الفجر الأولى اليوم الأربعاء.
وأظهرت الصور ضباب أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الرئيسية منها البيادر وصويلح وشارع مكة.
وتأثرت المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز الى الشمال الشرقي من سوريا حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس، وكانت الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في اغلب المناطق تكون غزيرة على فترات.













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