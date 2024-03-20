قتلى بتفجير الحوثيين منازل بالبيضاء وسط اليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر يمنية إن 9 أشخاص قتلوا بتفجير مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين منازل يمنيين في مدينة ردَاع بمحافظة البيضاء وسط اليمن الثلاثاء.



وجاءت الحادثة بعد مقتل 3 من مسلحي جماعة أنصار الله على يد مسلح قبلي من آل الزيلعي على خلفية مقتل شقيقه قبل حوالي عام.



وأدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحادثة، وقال في منشور على منصة "إكس" إن "سياسة تفجير المنازل التي تقوم بها جماعة الحوثيين منذ نشأتها تهدف لإرهاب المواطنين والانتقام من المناهضين لمشروعها".



من جانبها، اعترفت جماعة الحوثيين بالحادثة، دون ذكر تفاصيل بشأن حصيلة الضحايا.



وأعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحوثيين عبد الخالق العجري في بيان عن أسفه العميق إزاء ما وصفه بالحادث المؤلم في مدينة رداع بمحافظة البيضاء.



وقال إن ذلك جاء "كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني" من قبل بعض أفراد الأمن.

