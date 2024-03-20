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السعودية.. وفاة طالبتين وإصابة أخريات في حادث سير مروع

3/20/2024 12:14:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

لقيت طالبتان من جامعة أم القرى مصرعهما وأصيبت أخريات في حادث مروري أليم تعرضن له على طريق الدائري الرابع بمدينة مكة المكرمة.

ووقع الحادث ظهر أمس على طريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، لمركبة من نوع (باص) على متنها عدد من الطالبات في جامعة أم القرى، مما تسبب بوفاة طالبتين وإصابة أخريات.

وبحسب وسائل إعلام سعودية كشفت المعلومات أن المركبة التي تعرضت للحادث تتبع لإحدى الشركات المتخصصة في نقل الطالبات، فيما طالب أولياء الأمور بضرورة التشديد على سائقي الباصات بالالتزام بتعليمات المرور والسلامة المرورية.

وقدم رئيس جامعة أم القرى وموظفوها خالص الدعاء للطالبتين المتوفيتين وخالص العزاء والمواساة لذويهما، وبالدعاء للمصابات بالشفاء.

MENAFN20032024000110011019ID1107998694

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