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تطورات الحالة الجوية في المملكة

3/20/2024 12:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الأربعاء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهنالك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق الارصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، ومائلة للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.


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