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سرايا القدس تنعى الشهيد زياد حمران

3/20/2024 12:07:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس -كتيبة جنين- الشهيد زياد فرحان حمران منفذ عملية عتصيون، وقالت "ننعى ابننا البطل صائد الشباك الشهيد زياد فرحان حمران منفذ عملية عتصيون البطولية".


واستشهد زياد حمران متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.


وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيادا هو منفذ عملية "غوش عتصيون ضد عناصر الشاباك"، أمس الثلاثاء.


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