سرايا القدس تنعى الشهيد زياد حمران

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعت سرايا القدس -كتيبة جنين- الشهيد زياد فرحان حمران منفذ عملية عتصيون، وقالت "ننعى ابننا البطل صائد الشباك الشهيد زياد فرحان حمران منفذ عملية عتصيون البطولية".
واستشهد زياد حمران متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مجمع عتصيون جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن زيادا هو منفذ عملية "غوش عتصيون ضد عناصر الشاباك"، أمس الثلاثاء.
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