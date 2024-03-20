مشتركة نيابية تواصل اليوم مناقشة معدل الأمانة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مواصلة مناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، من قبل اللجنة المُشتركة النيابية (القانونية والإدارية).



وكان مجلس النواب، قرر بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، تحويل مشروع قانون مُعدل لقانون أمانة عمان لسنة 2024، إلى اللجنة النيابية المُشتركة القانونية والإدارية، وذلك بعد أن تم مُناقشته في قراءة أولية.

وكانت الحُكومة حولت "مُعدل الأمانة"، إلى مجلس النواب، مع إعطائه صفة الاستعجال.



وتناقش لجنة السياحة والآثار، مشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024، فيما تجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة مطالب عمال الشركة الأردنية السورية للنقل البري.



وتطلع لجنة البيئة والمناخ خلال اجتماعها على دور وزارة الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة.

وتناقش لجنة التربية والتعليم، موضوع تحول الطلبة في جامعة الإسراء إلى تخصص التمريض داخل الجامعة، كما تستهل اللجنة خلال اجتماعها تكريم مجموعة من الطلبة الذين حققوا إنجازات في مجالات مختلفة.

