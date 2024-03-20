ساندرز: على أميركا ألا تقدم فلسا لآلة نتنياهو الحربية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه نظرا للكارثة والمجاعة بقطاع غزة، فإن على الولايات المتحدة عدم تقديم أي فلس لآلة نتنياهو الحربية.



وأوضح ساندرز أن البرلمان الكندي الذي صوت لصالح وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل محق تماما في القيام بذلك.



وسبق أن أوضح السيناتور الأميركي أن هناك غضبا عالميا تجاه حكومة نتنياهو التي تسببت في تجويع مئات آلاف الأطفال بقطاع غزة.

