ساندرز: على أميركا ألا تقدم فلسا لآلة نتنياهو الحربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي بيرني ساندرز إنه نظرا للكارثة والمجاعة بقطاع غزة، فإن على الولايات المتحدة عدم تقديم أي فلس لآلة نتنياهو الحربية.
وأوضح ساندرز أن البرلمان الكندي الذي صوت لصالح وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل محق تماما في القيام بذلك.
وسبق أن أوضح السيناتور الأميركي أن هناك غضبا عالميا تجاه حكومة نتنياهو التي تسببت في تجويع مئات آلاف الأطفال بقطاع غزة.
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