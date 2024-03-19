(التربية): استمرار الدراسة حضوريا غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة التربية استمرار الدراسة يوم غد الاربعاء حضوريا في عموم المدارس الحكومية والخاصة مشيرة الى قيامها بمتابعة حالة الطقس في البلاد على مدار الساعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الوزارة تتابع مع ادارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني لمعرفة آخر تطورات الحالة المطرية بالبلاد حيث تشير اخر المستجدات الى استقرار الحالة الجوية.
واضاف الوهيدة الى ان الوزارة منحت مدراء المناطق التعليمية صلاحية اتخاذ قرار تحويل الدراسة لتكون (عن بعد) في حال حدوث اي طارئ يعيق استمرار الدراسة حضوريا في اي مدرسة تابعة لها.
وأكد حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات امام المتعلمين والمعلمين فضلا سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل استمرار العملية التعليمية وعدم تعطلها مشيرا الى جهوزية منشآتها بعد هطول الامطار.(النهاية)
ف ر / ط أ ب
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