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(التربية): استمرار الدراسة حضوريا غدا في جميع المدارس الحكومية والخاصة

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 19 - 3 (كونا) -- أكدت وزارة التربية استمرار الدراسة يوم غد الاربعاء حضوريا في عموم المدارس الحكومية والخاصة مشيرة الى قيامها بمتابعة حالة الطقس في البلاد على مدار الساعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الوهيدة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الوزارة تتابع مع ادارة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني لمعرفة آخر تطورات الحالة المطرية بالبلاد حيث تشير اخر المستجدات الى استقرار الحالة الجوية.
واضاف الوهيدة الى ان الوزارة منحت مدراء المناطق التعليمية صلاحية اتخاذ قرار تحويل الدراسة لتكون (عن بعد) في حال حدوث اي طارئ يعيق استمرار الدراسة حضوريا في اي مدرسة تابعة لها.
وأكد حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات امام المتعلمين والمعلمين فضلا سرعة اتخاذ الاجراءات التي تكفل استمرار العملية التعليمية وعدم تعطلها مشيرا الى جهوزية منشآتها بعد هطول الامطار.(النهاية)

ف ر / ط أ ب




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