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وزير الخارجية البحريني يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 19 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني اليوم الثلاثاء موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن ذلك جاء خلال لقاء الزياني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ والوفد المرافق له بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى البحرين.
وجدد الزياني التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بلاده بفلسطين والتعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.
ومن جانبه أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عن سعادته بهذه الزيارة مشيدا بمواقف البحرين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية في كافة المواقف والمحافل الدولية ومساعيها الدؤوبة لإرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الحرب في قطاع غزة وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين في القطاع والجهود الاقليمية والدولية المبذولة على كافة المستويات من أجل إيقاف اطلاق النار في غزة وتوفير الحماية لأهاليها.
كما بحث الجانبان إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفتح ممرات آمنة لايصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى السكان المدنيين للتخفيف من معاناتهم.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك والعمل على إيقاف الحرب على قطاع غزة فورا وحماية للمدنيين وتجنب تأثيراتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث الجانبان مواصلة العمل على إحياء العملية السلمية من أجل إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولةالفلسطينية وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم. (النهاية)

خ ن ع / م ع ح ع




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