وزير الخارجية البحريني يؤكد موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 19 - 3 (كونا) -- أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني اليوم الثلاثاء موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) إن ذلك جاء خلال لقاء الزياني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ والوفد المرافق له بمناسبة الزيارة التي يقوم بها إلى البحرين.
وجدد الزياني التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني مشيدا بالعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بلاده بفلسطين والتعاون الثنائي البناء في مختلف المجالات على كافة الأصعدة.
ومن جانبه أعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ عن سعادته بهذه الزيارة مشيدا بمواقف البحرين الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساندتها الدائمة للقضية الفلسطينية في كافة المواقف والمحافل الدولية ومساعيها الدؤوبة لإرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستجدات الحرب في قطاع غزة وتداعياتها المأساوية على السكان المدنيين في القطاع والجهود الاقليمية والدولية المبذولة على كافة المستويات من أجل إيقاف اطلاق النار في غزة وتوفير الحماية لأهاليها.
كما بحث الجانبان إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وفتح ممرات آمنة لايصال المساعدات الانسانية والاغاثية الى السكان المدنيين للتخفيف من معاناتهم.
وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق المشترك والعمل على إيقاف الحرب على قطاع غزة فورا وحماية للمدنيين وتجنب تأثيراتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما بحث الجانبان مواصلة العمل على إحياء العملية السلمية من أجل إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وإقامة الدولةالفلسطينية وفق حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم. (النهاية)
خ ن ع / م ع ح ع
MENAFN19032024000071011013ID1107998614
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.