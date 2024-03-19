نواب أوروبيون يدعون إلى الشروع في عملية مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا الى الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 19 - 3 (كونا) -- دعا نواب أوروبيون اليوم الثلاثاء الاتحاد الاوروبي الى تحديد شهر يونيو المقبل على أبعد تقدير موعدا للبدء في عملية مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الاوروبي جمعت عددا من أعضاء البرلمان مع بعض وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تم خلالها مناقشة مستقبل توسعة الاتحاد.
وخلال الجلسة قال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبرغس إنه من الضروري أن يحدد الاتحاد الأوروبي موعدا لبدء المفاوضات في المجلس الأوروبي هذا الأسبوع.
واشار النواب الى ان "الحرب العدوانية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا" أعطت زخما جديدا لتوسعة الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي الا يفوت هذه الفرصة التاريخية لضم أوكرانيا ومولدوفا فضلا عن جورجيا التي أصبحت دولة مرشحة منذ ديسمبر 2023.
وأشاد ممثلو الدول الأعضاء بالبوسنة والهرسك على العمل الجيد الذي قامت به خلال ال12 شهرا الماضية في تبني الإصلاحات الأوروبية.
ودعت وزيرة الدستورية النمساوية كارولين إدتستادلر الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بوعوده التي قطعها في ديسمبر الماضي بفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك ودعمها في الحفاظ على التزامها بعملية الانضمام معتبرة أن هذا يجب أن يكون أيضا مثالا لجميع الدول الأخرى في غرب البلقان.
ورحب أعضاء البرلمان الأوروبي باتفاق ممثلي الدول الأعضاء على نطاق واسع على مستقبل التوسعة ودعموا الوزراء في رأيهم بأن عملية التوسعة يجب أن تتم بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية للاتحاد الأوروبي لإعداده لمزيد من التوسع.
وسبق اجتماع اللجنة اليوم انعقاد المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين حيث سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مستقبل توسعة الاتحاد. (النهاية)
ح ت ص / ر ج
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