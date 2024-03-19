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نواب أوروبيون يدعون إلى الشروع في عملية مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا الى الاتحاد الأوروبي

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 19 - 3 (كونا) -- دعا نواب أوروبيون اليوم الثلاثاء الاتحاد الاوروبي الى تحديد شهر يونيو المقبل على أبعد تقدير موعدا للبدء في عملية مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدوفا.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الاوروبي جمعت عددا من أعضاء البرلمان مع بعض وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تم خلالها مناقشة مستقبل توسعة الاتحاد.
وخلال الجلسة قال وزير خارجية ليتوانيا غابريليوس لاندسبرغس إنه من الضروري أن يحدد الاتحاد الأوروبي موعدا لبدء المفاوضات في المجلس الأوروبي هذا الأسبوع.
واشار النواب الى ان "الحرب العدوانية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا" أعطت زخما جديدا لتوسعة الاتحاد الأوروبي الذي ينبغي الا يفوت هذه الفرصة التاريخية لضم أوكرانيا ومولدوفا فضلا عن جورجيا التي أصبحت دولة مرشحة منذ ديسمبر 2023.
وأشاد ممثلو الدول الأعضاء بالبوسنة والهرسك على العمل الجيد الذي قامت به خلال ال12 شهرا الماضية في تبني الإصلاحات الأوروبية.
ودعت وزيرة الدستورية النمساوية كارولين إدتستادلر الاتحاد الأوروبي إلى الوفاء بوعوده التي قطعها في ديسمبر الماضي بفتح مفاوضات الانضمام مع البوسنة والهرسك ودعمها في الحفاظ على التزامها بعملية الانضمام معتبرة أن هذا يجب أن يكون أيضا مثالا لجميع الدول الأخرى في غرب البلقان.
ورحب أعضاء البرلمان الأوروبي باتفاق ممثلي الدول الأعضاء على نطاق واسع على مستقبل التوسعة ودعموا الوزراء في رأيهم بأن عملية التوسعة يجب أن تتم بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية للاتحاد الأوروبي لإعداده لمزيد من التوسع.
وسبق اجتماع اللجنة اليوم انعقاد المجلس الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين حيث سيناقش زعماء الاتحاد الأوروبي مستقبل توسعة الاتحاد. (النهاية)

ح ت ص / ر ج



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