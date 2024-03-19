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مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل جراء الأمطار الغزيرة في شمال العراق

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي اليوم الثلاثاء مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل في منطقة (بروشكي) بمحافظة (دهوك) جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدن إقليم كردستان شمال العراق.
وقالت الجمعية في بيان ان فرق الهلال الأحمر لم تستطع الوصول إلى المنطقة بسبب انقطاع الطرق وغرقها بيد أنها على اتصال دائم مع فرق الدفاع المدني في المحافظة بغية توفير ممر رئيسي لتقديم المساعدات الإغاثية للعوائل المتضررة جراء السيول.
بدوره قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في (دهوك) العقيد بيوار عبدالعزيز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السيول تسببت أيضا في إلحاق الضرر بنحو 50 سيارة فيما قامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ نحو 120 شخصا كانوا عالقين.
من جهته أعلن محافظ دهوك الدكتور علي تتر يوم غد الأربعاء عطلة في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية بسبب موجة الامطار والسيول التي تشهدها المحافظة كما اعلنت محافظة (أربيل) تعطيل الدوام غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبحسب الانواء الجوية بإقليم كردستان العراق فإن أعلى نسبة من الامطار هطلت بمحافظة (دهوك) حيث بلغت خلال ساعات نحو 130 مليمترا ويتوقع استمرارها حتى يوم غد. (النهاية)

ص ب ر / ر س



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