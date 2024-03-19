مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل جراء الأمطار الغزيرة في شمال العراق

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أربيل - 19 - 3 (كونا) -- أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي اليوم الثلاثاء مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل في منطقة (بروشكي) بمحافظة (دهوك) جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدن إقليم كردستان شمال العراق.
وقالت الجمعية في بيان ان فرق الهلال الأحمر لم تستطع الوصول إلى المنطقة بسبب انقطاع الطرق وغرقها بيد أنها على اتصال دائم مع فرق الدفاع المدني في المحافظة بغية توفير ممر رئيسي لتقديم المساعدات الإغاثية للعوائل المتضررة جراء السيول.
بدوره قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في (دهوك) العقيد بيوار عبدالعزيز لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السيول تسببت أيضا في إلحاق الضرر بنحو 50 سيارة فيما قامت فرق الدفاع المدني بإنقاذ نحو 120 شخصا كانوا عالقين.
من جهته أعلن محافظ دهوك الدكتور علي تتر يوم غد الأربعاء عطلة في المحافظة باستثناء الدوائر الخدمية بسبب موجة الامطار والسيول التي تشهدها المحافظة كما اعلنت محافظة (أربيل) تعطيل الدوام غدا بسبب سوء الأحوال الجوية.
وبحسب الانواء الجوية بإقليم كردستان العراق فإن أعلى نسبة من الامطار هطلت بمحافظة (دهوك) حيث بلغت خلال ساعات نحو 130 مليمترا ويتوقع استمرارها حتى يوم غد. (النهاية)
ص ب ر / ر س
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