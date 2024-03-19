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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن بلاده لن تسمح بسقوط أوكرانيا

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 19 - 3 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تسمح بسقوط أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
جاء ذلك في تصريح للوزير الأمريكي للصحفيين في القاعدة العسكرية الأمريكية (رامشتاين) بألمانيا خلال الدورة السادسة من اجتماع (مجموعة العمل بشأن أوكرانيا).
وقال أوستن إن الولايات المتحدة مصرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها "لمقاومة عدوان روسيا" موضحا أنها تقف بجانب أوكرانيا "لأن هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به ولأن أمريكا تتحرك عندما تكون الحرية في خطر لكننا نقف أيضا بجانب أوكرانيا لأن ذلك مهم جدا بالنسبة إلى أمن بلادنا".
من جهته قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو موضحا أن الحزمة الجديدة تتضمن 10 آلاف قذيفة مدفعية و100 مركبة مشاة.
وتعد ألمانيا ثاني مانح للمساعدات العسكرية الى أوكرانيا بعد واشنطن التي تعهدت بتقديم عشرات مليارات الدولارات لمساعدة كييف منذ فبراير 2022. (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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