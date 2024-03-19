وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن بلاده لن تسمح بسقوط أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 19 - 3 (كونا) -- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الثلاثاء أن بلاده لن تسمح بسقوط أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.
جاء ذلك في تصريح للوزير الأمريكي للصحفيين في القاعدة العسكرية الأمريكية (رامشتاين) بألمانيا خلال الدورة السادسة من اجتماع (مجموعة العمل بشأن أوكرانيا).
وقال أوستن إن الولايات المتحدة مصرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها "لمقاومة عدوان روسيا" موضحا أنها تقف بجانب أوكرانيا "لأن هذا هو الأمر الصحيح الذي يجب القيام به ولأن أمريكا تتحرك عندما تكون الحرية في خطر لكننا نقف أيضا بجانب أوكرانيا لأن ذلك مهم جدا بالنسبة إلى أمن بلادنا".
من جهته قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن برلين ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو موضحا أن الحزمة الجديدة تتضمن 10 آلاف قذيفة مدفعية و100 مركبة مشاة.
وتعد ألمانيا ثاني مانح للمساعدات العسكرية الى أوكرانيا بعد واشنطن التي تعهدت بتقديم عشرات مليارات الدولارات لمساعدة كييف منذ فبراير 2022. (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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