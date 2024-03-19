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وزير الخارجية الامريكي يزور السعودية ومصر لبحث وقف اطلاق النار ومرحلة ما بعد الحرب في غزة

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أنه سيزور السعودية ومصر على مدى اليومين المقبلين لبحث امكانية تقديم المزيد من المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالاضافة الى التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفلبينية مانيلا التي يزورها بلينكن ضمن جولة خارجية استهلها الخميس الماضي في النمسا تلاها كوريا الجنوبية والفلبين ليتجه يوم غد الاربعاء إلى السعودية ويختتم الجولة في مصر.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه سيناقش مع المسؤولين السعوديين والمصريين تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى بحث التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع للتوصل الى الهيكل الصحيح لسلام اقليمي دائم.
ووصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "مروع" اذ يحتاج السكان جميعهم الى مساعدات إنسانية قائلا "يتعين على إسرائيل قطعا ضمان وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ذكر في بيان سابق بشأن جولة بلينكن أنه سيناقش مع القيادتين السعودية والمصرية "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".
كما سيبحث التنسيق بشأن "التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة" بشكل يضمن "عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر وتحديد مسار سياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل ووضع هيكل للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".
وأشار ميلر الى أن وزير الخارجية الأمريكي سيناقش "ضرورة إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية واستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن".
وفي السياق ذاته أكدت الولايات المتحدة أنه ينبغي تمكين المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني وموظفي الأمم المتحدة من زيارة مناطق عمليات الوكالة بما في ذلك في قطاع غزة.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي "اعتقادنا هو أنه ينبغي أن يتمكنوا من زيارة مناطق عمليات (الأونروا) ومنها غزة".
وفي مقابل امتناعه عن التعليق على سبب منع قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول لازاريني إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري شدد باتيل على "مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بشكل أسرع على جميع التأشيرات المطلوبة للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية" معتبرا أن "حرية حركة الموظفين الدوليين جزء أساسي من عمل الإغاثة الإنسانية في غزة".
وتأتي زيارة بلينكن الشرق أوسطية وهي السادسة من نوعها منذ أكتوبر الماضي وسط تصاعد معارضة كبار المسؤولين الأمريكيين العلنية لمقاربة الكيان الاسرائيلي المحتل لصراعه مع حركة حماس وخاصة فيما يتعلق بنيته شن عملية واسعة في رفح.
وانعكس ذلك الموقف بوضوح في كلمة ألقاها زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأسبوع الماضي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "جيدة" حيث وجه شومر عبرها انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات لاختيار خلف له.
وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو الشهر طلب بايدن من نتنياهو مطلع الأسبوع الجاري تشكيل فريق يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وإنسانيين لزيارة واشنطن في الأيام المقبلة للتشاور بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح الحدودية.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء إن "المسؤولين الأمريكيين سيستخدمون الاجتماعات لوضع نهج بديل لاستهداف قيادة حماس لا يتطلب من إسرائيل إطلاق عملية برية كبيرة في رفح" منوها بأن "إسرائيل لم تطرح بعد خطة لنقل 5ر1 مليون فلسطيني موجود في رفح لضمان سلامتهم. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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