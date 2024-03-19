وزير الخارجية الامريكي يزور السعودية ومصر لبحث وقف اطلاق النار ومرحلة ما بعد الحرب في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء أنه سيزور السعودية ومصر على مدى اليومين المقبلين لبحث امكانية تقديم المزيد من المساعدات الانسانية لقطاع غزة بالاضافة الى التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الفلبينية مانيلا التي يزورها بلينكن ضمن جولة خارجية استهلها الخميس الماضي في النمسا تلاها كوريا الجنوبية والفلبين ليتجه يوم غد الاربعاء إلى السعودية ويختتم الجولة في مصر.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه سيناقش مع المسؤولين السعوديين والمصريين تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بالإضافة إلى بحث التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع للتوصل الى الهيكل الصحيح لسلام اقليمي دائم.
ووصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "مروع" اذ يحتاج السكان جميعهم الى مساعدات إنسانية قائلا "يتعين على إسرائيل قطعا ضمان وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ذكر في بيان سابق بشأن جولة بلينكن أنه سيناقش مع القيادتين السعودية والمصرية "الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة".
كما سيبحث التنسيق بشأن "التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة" بشكل يضمن "عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر وتحديد مسار سياسي للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل ووضع هيكل للسلام والأمن الدائمين في المنطقة".
وأشار ميلر الى أن وزير الخارجية الأمريكي سيناقش "ضرورة إنهاء هجمات الحوثيين على السفن التجارية واستعادة الاستقرار والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن".
وفي السياق ذاته أكدت الولايات المتحدة أنه ينبغي تمكين المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني وموظفي الأمم المتحدة من زيارة مناطق عمليات الوكالة بما في ذلك في قطاع غزة.
وقال النائب الرئيسي للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إيجاز صحفي "اعتقادنا هو أنه ينبغي أن يتمكنوا من زيارة مناطق عمليات (الأونروا) ومنها غزة".
وفي مقابل امتناعه عن التعليق على سبب منع قوات الاحتلال الاسرائيلي دخول لازاريني إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع الجاري شدد باتيل على "مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل للموافقة بشكل أسرع على جميع التأشيرات المطلوبة للعاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية" معتبرا أن "حرية حركة الموظفين الدوليين جزء أساسي من عمل الإغاثة الإنسانية في غزة".
وتأتي زيارة بلينكن الشرق أوسطية وهي السادسة من نوعها منذ أكتوبر الماضي وسط تصاعد معارضة كبار المسؤولين الأمريكيين العلنية لمقاربة الكيان الاسرائيلي المحتل لصراعه مع حركة حماس وخاصة فيما يتعلق بنيته شن عملية واسعة في رفح.
وانعكس ذلك الموقف بوضوح في كلمة ألقاها زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الأسبوع الماضي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "جيدة" حيث وجه شومر عبرها انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعا إلى إجراء انتخابات لاختيار خلف له.
وفي أول اتصال هاتفي بينهما منذ نحو الشهر طلب بايدن من نتنياهو مطلع الأسبوع الجاري تشكيل فريق يضم مسؤولين عسكريين واستخباراتيين وإنسانيين لزيارة واشنطن في الأيام المقبلة للتشاور بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح الحدودية.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض أمس الثلاثاء إن "المسؤولين الأمريكيين سيستخدمون الاجتماعات لوضع نهج بديل لاستهداف قيادة حماس لا يتطلب من إسرائيل إطلاق عملية برية كبيرة في رفح" منوها بأن "إسرائيل لم تطرح بعد خطة لنقل 5ر1 مليون فلسطيني موجود في رفح لضمان سلامتهم. (النهاية)
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