الحكومة اليمنية تدين تفجير ميليشيات الحوثي منازل مواطنين في (البيضاء) ومقتل 12 مدنيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 19 – 3 (كونا) –- دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بتفجير منازل مواطنين بمدينة (رداع) التابعة لمحافظة (البيضاء) وهدمها على رؤوس ساكنيها متسببة بمقتل 12 شخصا من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء وجرح آخرين.
وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء "إن هذه المجزرة والجريمة الارهابية المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الارهابية في هذا الشهر الفضيل هي تجل كاشف لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها البشع وامتدادا لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ تمردها على الدولة".
ودعت الحكومة اليمنية المجتمعين العربي والإسلامي والدولي وكافة المنظمات الإنسانية لإدانة هذه الجريمة المروعة" مؤكدة أن "جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الارهابية لن تسقط بالتقادم".
وجددت التأكيد على التزامها "باستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب وفرض الامن والاستقرار وانهاء الارهاب الحوثي".
وكانت وسائل إعلام يمنية قد نقلت عن شهود عيان ونشرت مشاهد مصورة لقيام أطقم ومدرعات حوثية صباح اليوم الثلاثاء بتفخيخ منزلين في مدينة (رداع) تخص مواطنين بعد قيام أحدهم بنصب كمين لمسؤول أمني حوثي ثأرا لقتله شقيقه قبل أشهر وقد أدى التفجير لانهيار وتدمير كلي أو جزئي طال 8 منازل شعبية سقطت على رؤوس ساكنيها وإيقاع تلك الحصيلة من القتلى والجرحى. (النهاية)
س ن ص / ر ج
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