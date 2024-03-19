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الحكومة اليمنية تدين تفجير ميليشيات الحوثي منازل مواطنين في (البيضاء) ومقتل 12 مدنيا

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن – 19 – 3 (كونا) –- دانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات "الجريمة البشعة" التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بتفجير منازل مواطنين بمدينة (رداع) التابعة لمحافظة (البيضاء) وهدمها على رؤوس ساكنيها متسببة بمقتل 12 شخصا من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء وجرح آخرين.
وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء "إن هذه المجزرة والجريمة الارهابية المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الارهابية في هذا الشهر الفضيل هي تجل كاشف لطبيعة هذه الجماعة الارهابية المجرمة وسلوكها البشع وامتدادا لعدوانها الذي تمارسه ضد الشعب اليمني منذ تمردها على الدولة".
ودعت الحكومة اليمنية المجتمعين العربي والإسلامي والدولي وكافة المنظمات الإنسانية لإدانة هذه الجريمة المروعة" مؤكدة أن "جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي الارهابية لن تسقط بالتقادم".
وجددت التأكيد على التزامها "باستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب وفرض الامن والاستقرار وانهاء الارهاب الحوثي".
وكانت وسائل إعلام يمنية قد نقلت عن شهود عيان ونشرت مشاهد مصورة لقيام أطقم ومدرعات حوثية صباح اليوم الثلاثاء بتفخيخ منزلين في مدينة (رداع) تخص مواطنين بعد قيام أحدهم بنصب كمين لمسؤول أمني حوثي ثأرا لقتله شقيقه قبل أشهر وقد أدى التفجير لانهيار وتدمير كلي أو جزئي طال 8 منازل شعبية سقطت على رؤوس ساكنيها وإيقاع تلك الحصيلة من القتلى والجرحى. (النهاية)

س ن ص / ر ج



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