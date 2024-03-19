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البيت الأبيض يعبر عن قلق عميق بعد تقرير دولي حول المجاعة في غزة

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- عبر البيت الأبيض الأمريكي اليوم الثلاثاء عن "قلقه العميق" بعد صدور تقرير دولي يشير إلى حدوث مجاعة وشيكة في قطاع غزة المحاصر حيث يزداد الوضع الإنساني تدهورا مع استمرار مسلسل الحصار والتجويع الذي يمارسه الكيان المحتل على سكان القطاع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ولاية نيفادا الأمريكية "نشعر بقلق عميق إزاء التقرير الذي صدر بالأمس والذي يشير إلى المجاعة الوشيكة في غزة".
وأضافت المتحدثة "رغم الجهود المستمرة والدؤوبة بما في ذلك من قبل هذه الإدارة (الأمريكية) فإن حجم المساعدات التي تصل إلى الناس في غزة وخاصة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها لا يزال غير كاف".
ورأت المسؤولة الأمريكية أن التقرير الدولي الذي نشره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "تذكير صارخ ومدمر بأن هناك المزيد يتعين علينا القيام به" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.
وشددت على أن الكيان المحتل "يتعين عليه توفير الوصول المستمر ودون عوائق للمساعدة إلى شمال وجنوب قطاع غزة كما يحتاج المانحون والمجتمع الدولي إلى التأكد من وصول النوع المناسب من المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة جهودها الإنسانية في غزة "ونحن نرى ذلك كأمر حتمي وسنواصل القيام بهذا العمل".
ويأتي هذا الموقف في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على الكيان الاسرائيلي المحتل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يشن جيش الإحتلال حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وتسبب التعنت الإسرائيلي والإصرار على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى استياء أمريكي ودولي متزايد في ظل خلافات تبدو أكثر يوما بعد يوم بين واشنطن وحكومة الكيان المحتل.
وأمس حذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور من حدوث "مجاعة وشيكة" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة داعية الكيان الاسرائيلي المحتل إلى اتخاذ إجراءات فورية وفتح الطرق البرية لضمان دخول المساعدات الاغاثية للمتضررين. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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