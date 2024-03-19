البيت الأبيض يعبر عن قلق عميق بعد تقرير دولي حول المجاعة في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 3 (كونا) -- عبر البيت الأبيض الأمريكي اليوم الثلاثاء عن "قلقه العميق" بعد صدور تقرير دولي يشير إلى حدوث مجاعة وشيكة في قطاع غزة المحاصر حيث يزداد الوضع الإنساني تدهورا مع استمرار مسلسل الحصار والتجويع الذي يمارسه الكيان المحتل على سكان القطاع.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية المتوجهة إلى ولاية نيفادا الأمريكية "نشعر بقلق عميق إزاء التقرير الذي صدر بالأمس والذي يشير إلى المجاعة الوشيكة في غزة".
وأضافت المتحدثة "رغم الجهود المستمرة والدؤوبة بما في ذلك من قبل هذه الإدارة (الأمريكية) فإن حجم المساعدات التي تصل إلى الناس في غزة وخاصة أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها لا يزال غير كاف".
ورأت المسؤولة الأمريكية أن التقرير الدولي الذي نشره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "تذكير صارخ ومدمر بأن هناك المزيد يتعين علينا القيام به" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع المحاصر.
وشددت على أن الكيان المحتل "يتعين عليه توفير الوصول المستمر ودون عوائق للمساعدة إلى شمال وجنوب قطاع غزة كما يحتاج المانحون والمجتمع الدولي إلى التأكد من وصول النوع المناسب من المساعدة إلى الفئات الأكثر ضعفا".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على زيادة جهودها الإنسانية في غزة "ونحن نرى ذلك كأمر حتمي وسنواصل القيام بهذا العمل".
ويأتي هذا الموقف في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على الكيان الاسرائيلي المحتل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يشن جيش الإحتلال حربا منذ ما يزيد على خمسة أشهر.
وتسبب التعنت الإسرائيلي والإصرار على عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى استياء أمريكي ودولي متزايد في ظل خلافات تبدو أكثر يوما بعد يوم بين واشنطن وحكومة الكيان المحتل.
وأمس حذرت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور من حدوث "مجاعة وشيكة" للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة داعية الكيان الاسرائيلي المحتل إلى اتخاذ إجراءات فورية وفتح الطرق البرية لضمان دخول المساعدات الاغاثية للمتضررين. (النهاية)
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