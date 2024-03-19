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مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقية إنشاء مكتب اقليمي لصندوق النقد الدولي في الرياض

3/19/2024 11:32:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 19 - 3 (كونا) -- وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي لإنشاء مكتب إقليمي للصندوق في مدينة الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ونقلت (واس) في بيان عن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري قوله عقب الجلسة إن مجلس الوزراء اعتبر أن تسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستويات المساهمة تاريخيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50 بالمئة يأتي مواكبة لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو.
وبين ان ذلك يعد تأكيدا على النجاح في تنفيذ برامج الرؤية ومشروعاتها الكبرى عبر فتح قطاعات جديدة تساهم في دفع معدلات النمو للارتفاع.
ووافق مجلس الوزراء على تحديد 27 مارس من كل عام يوما رسميا لمبادرة السعودية الخضراء.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقت في عام 2021 إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ وتحسين جودة الحياة وتعزيز جهود حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة أعمال التشجير واستصلاح الأراضي وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة. (النهاية)

ف ن / ر ج



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