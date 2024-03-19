موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.
الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بقوم بزيارة إلى رئاسة قوة الاطفاء العام.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 142 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في القطاع وتذكر ان حصيلة العدوان منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت بذلك الى 31819 شهيدا و73934 اصابة.
عدن – وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يقول إن 12 مدنيا غالبيتهم نساء وأطفال قتلوا وجرح آخرون في حصيلة أولية فيما لا يزال نحو 20 شخصا تحت الأنقاض جراء تفجير ميليشيات الحوثي منازل مواطنين بمدينة (رداع) التابعة لمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.
أربيل - جمعية الهلال الأحمر العراقي تعلن مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل في منطقة (بروشكي) بمحافظة (دهوك) جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدن إقليم كردستان شمال العراق. (النهاية) ر ج
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