موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء يقوم بزيارة إلى مبنى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوزارة الداخلية.

الكويت - حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بقوم بزيارة إلى رئاسة قوة الاطفاء العام.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 93 فلسطينيا وإصابة 142 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية في مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في القطاع وتذكر ان حصيلة العدوان منذ عملية (طوفان الأقصى) في السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت بذلك الى 31819 شهيدا و73934 اصابة.

عدن – وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يقول إن 12 مدنيا غالبيتهم نساء وأطفال قتلوا وجرح آخرون في حصيلة أولية فيما لا يزال نحو 20 شخصا تحت الأنقاض جراء تفجير ميليشيات الحوثي منازل مواطنين بمدينة (رداع) التابعة لمحافظة (البيضاء) وسط اليمن.

أربيل - جمعية الهلال الأحمر العراقي تعلن مصرع شخصين وتضرر أكثر من 100 منزل في منطقة (بروشكي) بمحافظة (دهوك) جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مدن إقليم كردستان شمال العراق. (النهاية) ر ج