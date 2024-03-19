كشف ملابسات تغيّب خمسيني وتعرّضه للقتل والقبض على الجاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا) - تمكن فريق تحقيق خاص من شعبة بحث جنائي العاصمة ومركز أمن زهران والأمن الوقائي من كشف ملابسات تغيّب خمسيني منذ أكثر من شهر، بعد أنّ قادتهم التحقيقات لتعرّضه للقتل من قبل صديقه.

وفي التفاصيل أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أنّ ذوي شخص خمسيني تقدموا ببلاغ بتغيّبه وانقطاع أية أخبار عنه منذ مدّة، حيث تولى فريق تحقيقي مشترك متابعة ملابسات القضية والبحث عن الشخص.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ الفريق من خلال ما قام به من تحقيقات وجمع للمعلومات حول الشخص اشتبه بتعرّضه للقتل من قبل أحد أصدقائه والذي أُلقي القبض عليه واعترف بقتله وحرق جثّته قبل ما يزيد عن شهر إثر خلافات حصلت بينهما داخل إحدى المباني المهجورة في منطقة جبل عمان.

وجرى وبدلالة الجاني التحرّك للمكان والعثور على الجثة وتحويلها للطب الشرعي، فيما أحيل الجاني للمدعي العام الذي قرر إيقافه في أحد مراكز الإصلاح عن تهمة القتل العمد.

--(بترا)

ل م/اص/ب ط

20/03/2024 06:29:05

