أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 آذار (بترا)- تكون الأجواء اليوم الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر، ولاسيما فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطولًا مطريًا.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

اما السبت، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة للدفء قليلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 14 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 12 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 10 - 5 وفي مرتفعات الشراة 12 - 4، وفي مناطق البادية 18 - 8، وفي مناطق السهول 15 - 7، وفي الأغوار الشمالية 22 - 12، وفي الأغوار الجنوبية 25 - 15، وفي البحر الميت 24 - 14، وفي خليج العقبة 26 - 15 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص/ب ط

20/03/2024 06:26:51

