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شؤون الحرمين تدعو إلى احترام قدسية الكعبة

3/19/2024 11:31:30 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الطائفين حول الكعبة المشرفة، إلى التضرع إلى الله بالهدوء دون رفع للصوت، واحترام قدسية الكعبة ومكانتها، والالتزام بآداب المسجد الحرام، مع تجنب أي سلوك غير لائق، والحرص على النظام والترتيب خلال الطواف حول الكعبة، وتجنب التكدس والتدافع، مع الحفاظ على السلام والهدوء أثناء الطواف.
وأفادت أنه يمكن للمعتمرين استلام الحجر الأسود في الأوقات غير المزدحمة إن تيسر ذلك، كما يمكن أداء ركعتي الطواف في أي مكان من المسجد الحرام، حاثة الجميع إلى تجنب التصرفات التي قد تعرض الآخرون للخطر مثل "التدافع"، وعدم الانشغال بالتصوير والتفرغ التام لأداء العبادات.
وقالت: "ينبغي للمعتمرين الالتزام بأداء النسك بشكل صحيح والتوجه إلى مكاتب الإفتاء المتواجدة في أرجاء الحرم للاستفسار عن أي أمر يشكل عليهم"، لافتة النظر إلى ضرورة التعاون مع العاملين في صحن المطاف، الذين خصصوا لخدمتهم وسلامتهم، مؤكدة أن الامتثال لتوجيهاتهم يسهم في سلامة وراحة الزوار والمعتمرين في المسجد الحرام.

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