حملة تطوعية للسلامة المرورية

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت مؤسسة الديوانية الوقفية للعمل التطوعي مبادرة درب السلامة في نسختها الأولى للتوعية بالسلامة المرورية على الطرق بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالشراكة مع جمعية أمان الخيرية للتوعية المرورية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فكرة المبادرة على توزيع وجبات إفطار قبيل أذان المغرب للسائقين في المركبات عند التقاطعات المرورية وفي المنافذ، وتقام المبادرة هذا العام في 16 مدينة ومحافظة على مستوى 13 منطقة إدارية بالمملكة وتستهدف أكثر من 60 ألف أسرة ويقوم على تنفيذها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.
وذكر ممثل مؤسسة الديوانية بمنطقة نجران حسين مقبول أن المبادرة التي أقيمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران ساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي تحدث أثناء فترات الإفطار عند التقاطعات المرورية.
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