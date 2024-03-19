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حملة تطوعية للسلامة المرورية

3/19/2024 11:31:30 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت مؤسسة الديوانية الوقفية للعمل التطوعي مبادرة درب السلامة في نسختها الأولى للتوعية بالسلامة المرورية على الطرق بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالشراكة مع جمعية أمان الخيرية للتوعية المرورية وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وتقوم فكرة المبادرة على توزيع وجبات إفطار قبيل أذان المغرب للسائقين في المركبات عند التقاطعات المرورية وفي المنافذ، وتقام المبادرة هذا العام في 16 مدينة ومحافظة على مستوى 13 منطقة إدارية بالمملكة وتستهدف أكثر من 60 ألف أسرة ويقوم على تنفيذها أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة.
وذكر ممثل مؤسسة الديوانية بمنطقة نجران حسين مقبول أن المبادرة التي أقيمت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وبالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران ساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث المرورية التي تحدث أثناء فترات الإفطار عند التقاطعات المرورية.

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