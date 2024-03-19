Wednesday, 20 March 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ألمانيا تقبض على أفغانيين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم في السويد

3/19/2024 11:30:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في ألمانيا أمس القبض على مواطنين أفغانيين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم قرب البرلمان السويدي ردا على حرق مصحف.
وأوضحت النيابة في بيان أن الرجلين اللذين قبض عليهما في تورينغن بشرق ألمانيا، «خططا لقتل شرطيين وأشخاص آخرين في ستوكهولم قرب البرلمان السويدي بأسلحة نارية».
ويشتبه في أن الرجلين اللذين عرف عنهما بإبراهيم م.ج. ورامين ن. متعاطفان مع تنظيم داعش.
ويتهم إبراهيم بالانضمام في ألمانيا، إلى «ولاية خراسان»، وهي فرع تنظيم داعش في أفغانستان. وفي السابق، جمع تبرعات في ألمانيا بمشاركة رامين بلغت حوالى ألفي يورو.
وكان من المقرر دفع الأموال لعناصر التنظيم المحتجزين في شمال سورية.
في صيف 2023، أوكل تنظيم داعش - ولاية خراسان إبراهيم مهمة تنفيذ هجوم في أوروبا ردا على حرق مصاحف في السويد ودول إسكندنافية.
بعدها بدأ التحضير مع رامين لهجوم «بتشاور وثيق مع كوادر تنظيم داعش في ولاية خراسان».
وأجرى الرجلان عمليات بحث على الإنترنت تتعلق بمحيط البرلمان. وقبض عليهما في عملية مشتركة بين ألمانيا والسويد.
وقالت ناطقة باسم وكالة مكافحة الإرهاب في السويد كارين لوتس لوكالة فرانس برس: «يمكننا تأكيد أننا تعاونا مع الشرطة الألمانية».

MENAFN19032024000130011022ID1107998569

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث